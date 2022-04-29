ОП: в этом году переселенцам выделят 53 тыс квартир

В течение года государство планирует обеспечить временным жильем 186 тысяч переселенцев.﻿ Об этом заявил на брифинге замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Новое время.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью" , - заявил он.

Тимошенко сообщил, что все квартиры будут в государственной собственности.

"После возвращения людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, которые годами стояли в очереди на жилье" , — сказал замглавы Офиса президента.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров 19 апреля расширил Государственную программу обеспечения молодежи жильем, добавив возможность строительства и приобретения жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Государство позволит людям выкупить это жилье на условиях долгосрочных льготных кредитов.