"Газпром" по требованию Кремля уходит с западных бирж

После принятия поправок к законодательству РФ Газпром стал первой компанией, проводящей делистинг с западных бирж для перехода на российскую.﻿ Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление "Газпрома", сообщает Экономическая правда.

Так, "Газпром" направил в The Bank of New York Mellon заявление о расторжении депозитного соглашения. Теперь он обязан послать владельцам расписку сообщения о закрытии программы ADR. Лица, владеющие расписками компании на 27 апреля, смогут конвертировать их в простые акции ПАО. Владельцы расписок получат право на получение дивидендов только после конвертации в локальные акции.

Также 29 апреля компания сообщила Управлению финансового надзора Британии о намерении отменить листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. Закон предусматривал исключение – правительство страны все же могло разрешить оборот акций на иностранной бирже.

Отмечается, что "Газпром" обратился в российское правительство с таким запросом, но 28 апреля ему было отказано.