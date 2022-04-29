СБУ: оккупационным "руководителям" Херсона и области грозит пожизненное

Правоохранители объявили подозрение в госизмене двум гражданам, которых оккупанты назначили "руководителями" Херсона и области Владимиру Сальдо и Александру Кобецу.﻿ Об этом информировало управление Службы безопасности Украины в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

По материалам СБУ﻿ прокуратура объявила о подозрении предателям, которых российские оккупационные войска назначили гауляйтерами областного центра. В частности, речь идет о "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации".