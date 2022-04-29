Минобороны получило 119 млрд для обеспечение армии

Кабинет министров выделил более 119 млрд грн Министерству обороны, Министерству внутренних дел – более 28 млрд грн для обеспечения армии.﻿ Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Как всегда первый и ключевой приоритет – это обеспечение нашей армии. Сегодня на заседании правительства выделяем более 119 млрд гривен Министерству обороны. Зарплаты, техника, топливо, еда, защита, оружие. Пытаемся максимально обеспечить наших бойцов. Для таких же нужд Министерству внутренних дел выделяем более 28 млрд гривен" , – сказал﻿ Шмыгаль.