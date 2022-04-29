Генштаб: Украина получила от США снаряды для гаубиц стандарта НАТО
Из США воздушным путем в Украину отправлена партия боеприпасов для тяжелой артиллерии. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает Дело.
"Авиационные техники Воздушных сил США загрузили боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм", — говорится в заявлении.
Погрузку произвели в самолет C-17 Globemaster III на базе Воздушных сил США "Тревис" в Калифорнии. Самолет уже вылетел. Также Генштаб обнародовал фото погрузки боеприпасов для гаубиц калибра 155 мм в самолет.
"ВСУ благодарны за поддержку и помощь США", — подчеркивают украинские военные.