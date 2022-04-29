МВД: в Киеве на месте ракетного взрыва задержали двух человек

В Киеве на месте попадания вражеских ракет в Шевченковском районе Киева в четверг задержали двух человек, которые фотографировали разрушения и пересылали снимки россиянам. Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Дело.

"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы" , — сказал﻿ он.

Енин добавил, при осмотре выяснилось, что задержанные подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского или пророссийского характера. Он отметил также наличие "специфических групп в Telegram" и "специфическое содержание телефонной книги".

Теперь сотрудники киберполиции проанализируют содержание смартфонов задержанных на предмет удаленных материалов "с тем, чтобы дальнейшее уголовное преследование этих лиц основывалось на конкретных доказательствах коллаборационистской деятельности".