СБУ: задержаны оккупанты, пытавшиеся захватить Южноукраинскую АЭС

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Вознесенском районе Николаевской области трех российских военных, прятавшихся в заброшенных домах возле райцентра, сообщает Дело.

Согласно данным ведомства, установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской атомной электростанции.

"В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей" , — добавили в спецслужбе.

Кроме того, там сообщают об обнаружении вблизи Николаева вражеского схрона с противотанковым вооружением: тайник обустроили участники российской диверсионно-разведывательной группы.

Отмечается, что в ходе его осмотра правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства, которые могли быть задействованы при совершении диверсий на территории областного центра.