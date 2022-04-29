Украина засеяла почти треть запланированных земель

Украина засеяла 4,39 млн. га земель, что составляет 30,5% от запланированных на нынешний сезон. Об этом заявило Министерство аграрной политики, сообщает Корреспондент.

Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области полностью завершили посев яровых культур ранней группы: пшеницы, ячменя и овса.

Также в 2021 году было проведено посев озимых культур под урожай-2022 на общей площади 7,7 млн ​​га, в том числе 6,5 млн га озимой пшеницы, 1 млн га ячменя и 0,16 млн га ржи.

Несмотря на войну, посевная стартовала во всех регионах, кроме Луганской области.

Согласно плану, в 2022 году из-за войны посевные площади сократят на 20,5% - с 16,92 млн га до 13,44 млн га.