CNN: Россия пытается сорвать подкрепление ВСУ

РФ пытается нарушить способность украинских военных пополнять собственные запасы и укрепляться. Об этом пишет CNN, ссылаясь на заявления высокопоставленного чиновника, сообщает Корреспондент.

В качестве примера он привел нападения на объекты электроэнергетики, которые могли помешать украинским поездам.

По словам чиновника, удары РФ в Одессе, возможно, преследуют цель зажать там украинские силы и не дать им усилить защитников на Донбассе.

Он также отметил, что большинство боеприпасов, сброшенных на Мариуполь, не имеют точной наводки, что свидетельствует о том, что российские силы все еще имеют трудности с пополнением своих высокоточных боеприпасов.