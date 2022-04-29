Ермак рассказал о механизме закрытия санкционных лазеек для РФ

Представленный группой украинских и международных экспертов план по усилению ограничений против Москвы позволит перекрыть возможности РФ искать лазейки для обхода санкций. Об этом заявил Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Корреспондент.

По его словам﻿, россияне ищут наполнение бюджета нефтедолларами в других странах. Так, индийские нефтяные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют заключить полугодичный контракт на импорт нефти из России.

Отмечается, что для этих поставок Роснефть хочет использовать посредников, которые не попали под санкции.