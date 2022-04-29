Нуланд: РФ никогда не оправится, если применит ядерное оружие

Соединенные Штаты и союзники готовятся к такому развитию событий, при которых Россия может приметить ядерное оружие. Об этом заявила помощник государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Корреспондент.

"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни" , - сказала она в интервью для издания Медуза.

По словам Нуланд, подобные угрозы отмечают безответственное поведение России.