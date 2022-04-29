Зеленский: риски прекращения переговоров с РФ очень высоки

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с польскими СМИ заявил о высоких рисках прекращения переговоров с Россией, сообщает Корреспондент.

"Риски того, что полностью закроются какие-либо разговоры очень высоки. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим" , - отметил он.

По словам главы государства, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".

"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел бы, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек" , - заявил Зеленский.

Президент считает, что для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и России.