Лавров заявил, что РФ "никому не угрожает" ядерной войной

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность начала ядерной войны, обвинив попутно Запад.﻿, сообщает Новое время.

Как пишут росСМИ, по мнению российского высокопоставленного чиновника, Россия не угрожает никому ядерной войной. Он добавил, что «разговоры об этом» якобы начинают западные страны.

"Мы не считаем себя в состоянии войны с НАТО, потому что это станет шагом, который увеличил бы риски того, что мы только что обсуждали (ядерную войну — ред.)" , — заявил он.

Лавров добавил, что Россия не считает, что находится в состоянии войны с НАТО. А такое развитие событий «увеличило бы риски ядерной войны, которой нельзя допустить».