США дополнительно обучают украинских военных в Германии

США начали дополнительную подготовку украинских военнослужащих на американских военных объектах в Германии. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга, сообщает Новое время.

"Эти усилия основаны на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике, о которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности" , — заявил он.

Кирби сказал, что в Германии находится одна из «примерно трех» дислокаций, которые США используют для обучения украинцев за пределами Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные проходят в Британии обучение по работе с новыми видами вооружений.