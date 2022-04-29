Кабмин: Запорожская АЭС полностью возобновила работу

Запорожская атомная электростанция в захваченном оккупантами Энергодаре полностью восстановила работу до показателей предыдущего уровня.﻿ Об этом заявила пресс-служба Кабинета министров, сообщает Новое время.

"Сейчас АЭС работает на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем" , — отметили в Кабмине﻿.

Полноценная работа АЭС была возобновлена после ремонта линий, которые были повреждены во время обстрелов.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

28 апреля Запорожская АЭС перешла на работу по обеспечению только собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП).