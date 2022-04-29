Зеленский уверен, что ленд-лиз поможет Украине одолеть РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что программа ленд-лиза поможет Украине и всему свободному миру одолеть идейных наследников нацистов, которые развязали войну против нашего государства.﻿ Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Укринформ.

"Я благодарен Соединенным Штатам, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет в борьбе против России, против российских захватчиков, которая очень помогла в борьбе против нацистов во время Второй мировой войны. Я уверен, сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру одолеть идейных наследников нацистов, которые развязали войну против нас на нашей земле" , - отметил Зеленский.

Он добавил, что "ленд-лиз и другие программы поддержки Украины - это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании".