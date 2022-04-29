Импортер российского газа в Германии отказался платить в рублях

Немецкий концерн Uniper ищет способ оплаты за российский газ, совместимый с санкциями и указом об оплате в рублях. Компания подтвердила, что продолжит оплачивать газ из России в евро, обсуждая конкретные механизмы с партнерами и немецким правительством, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Концерн ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты. Помимо этого Uniper ведет тесные консультации с немецким правительством.