Байден отреагировал на гибель американского морпеха в Украине

Президент США Джо Байден в пятницу выразил тревогу в связи с новостью о том, что американец Вилли Джозеф Кансел был убит в ходе войны России против Украины на стороне украинских сил, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка" , — сказал Байден журналистам в Белом доме во время встречи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в пятницу выразила соболезнования семье Кансела и заявила, что правительство США официально не подтвердило его смерть, предостерегая американцев от поездок в Украину по любой причине.

Кансел был убит в понедельник, сражаясь на стороне украинских сил. Об этом журналистам сообщили члены семьи Кансела. 22-летний Джозеф Кансел, бывший морской пехотинец США, по словам его матери, добровольцем отправился воевать в Украину против Российской Федерации.