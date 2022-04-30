Госдеп: США обсудят координацию дальнейших действий по Украине с партнерами в ЕС

7 мая заместитель госсекретаря Венди Шерман встретится в Париже с генеральным секретарем МИД Франции Франсуа Делаттром, государственным секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарем МИД Италии Этторе Секи и государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Джеймсом Клеверли, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Предметом встречи должно стать обсуждение текущей тесной координации США и европейских партнеров в ответ на жестокую, ничем не спровоцированную войну Путина против Украины.