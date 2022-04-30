Облсовет: под утро оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Сегодня, 30 апреля утром российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Враг вел огонь по Большой Костромке в Криворожском районе и по одному из сел Синельниковского района, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Сегодняшняя ночь в области была спокойной. А на утро получили "привет" от оккупантов: враг обстрелял окраины Великой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал" , - написал Лукашук.

По его словам, также был обстрелян один из сел Синельниковского района, граничащий с Запорожской и с Донецкой областями. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Сейчас в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта. Пусть день будет мирным" , - добавил Лукашук.

Напомним, вчера российские оккупанты по меньшей мере шесть раз обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области.