Лавров: РФ обсуждает с Украиной снятие антироссийских санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "в повестке дня" переговоров между Украиной и Россией среди прочего есть отмена санкций против РФ, сообщает Украинская правда.

"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности.

В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие" , – заявил он.

Лавров также добавил, что следствием переговоров может стать "создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР". Россия, по его словам, выступает за продолжение переговоров.