ВГА: в Попасной российские войска расстреляли два эвакуационных автобуса
Два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области 29 апреля были расстреляны россиянами, с водителями потеряна связь, сообщает Новое время.
Об этом заявил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.
"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", — отметил он.