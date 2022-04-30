Минобороны Великобритании: РФ приходится объединять уже истощенные подразделения

После провала вторжения на севере Украины российское военное командование пытается исправить свои ошибки, концентрируя свою боевую мощь, сокращая линий снабжения и упрощая управление войсками, сообщает Новое время.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании от 30 апреля.

При этом отмечается, что для того, чтобы реализовать свой замысел, ВС РФ приходится объединять уже истощенные и разрозненные подразделения, которые понесли огромные потери во время неудавшегося наступления на Киев.