Минобороны Великобритании: РФ приходится объединять уже истощенные подразделения
После провала вторжения на севере Украины российское военное командование пытается исправить свои ошибки, концентрируя свою боевую мощь, сокращая линий снабжения и упрощая управление войсками, сообщает Новое время.
Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании от 30 апреля.
При этом отмечается, что для того, чтобы реализовать свой замысел, ВС РФ приходится объединять уже истощенные и разрозненные подразделения, которые понесли огромные потери во время неудавшегося наступления на Киев.
"Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа. Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую мощь, несмотря на локальные улучшения", — сообщили в британском оборонном ведомстве.