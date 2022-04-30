В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупационных войск
В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 23200 лиц ликвидировано (+200),
- танков — 1008 (+22),
- боевых бронированных машин — 2445 (+27),
- артиллерийских систем — 436 (+1),
- РСЗО — 151,
- средства ПВО — 77 (+4),
- самолетов — 190 (+1),
- вертолетов — 155,
- автомобильной техники — 1701 (+6),
- корабли/катера — 8,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 (+4),
- Специальная техника — 32 (+1).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.