В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупационных войск

В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупационных войск
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 23200 лиц ликвидировано (+200),
  • танков — 1008 (+22),
  • боевых бронированных машин — 2445 (+27),
  • артиллерийских систем — 436 (+1),
  • РСЗО — 151,
  • средства ПВО — 77 (+4),
  • самолетов — 190 (+1),
  • вертолетов — 155,
  • автомобильной техники — 1701 (+6),
  • корабли/катера — 8,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 (+4),
  • Специальная техника — 32 (+1).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

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