Подоляк: Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя
Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя.
Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", – заявил Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хоть на какие-то уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символично уничтожить Мариуполь и "Азов", убежден он.
"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – констатирует советник главы ОП.
Однако и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе.
"В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть, мы едем туда – и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – заверил Подоляк.