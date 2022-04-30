ВСУ уничтожили на Востоке батарею российских гаубиц Мста-Б
Украинские военные разбили целую артиллерийскую батарею российских оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом в субботу, 30 апреля, сообщило оперативно-тактическая группировка Восток.
"Расчеты рашистских гаубиц Мста-Б полагали, что могут безнаказанно обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки „камни“ с неба попали по боекомплекту, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик Урал", — говорится в сообщении.