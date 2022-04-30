ГУР: украинское сопротивление может разрушить план Кремля создать "ХНР"

Сорвать референдум и все планы российских захватчиков по созданию так называемой ХНР может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях, сообщает Укринформ.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телеканала, о чем сообщается в Телеграме ГУР МОУ.

"Путину к 9 мая нужно продемонстрировать свой успех. Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет подаваться как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть запорожская... одесская... Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского союза», – заявил Скибицкий.

Как отмечается, тактика страны-оккупанта на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначение на должности в органах местной власти марионеток, которые будут выполнять все указания Кремля.

Однако, по словам представителя военной разведки Украины, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой ХНР может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Как сообщалось, российские военные готовят ряд псевдореферендумов для "легализации" оккупационных администраций. В частности, по данным ГУР МОУ, на временно захваченной территории Херсонской области готовятся к проведению "референдума" по созданию псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационной власти.