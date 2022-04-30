Зеленский: польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС
Президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой выход польских компаний на украинский рынок горючего, сообщает Экономическая правда.
Об этом он заявил в интервью представителям польских СМИ.
"Польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим "Нафтогазом" и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", – сказал он.