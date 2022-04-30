ГУР: в ОРДЛО отменили медосмотр для призывников

В ОРДЛО приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава, поэтому избежать принудительной мобилизации можно лишь выплатив взятки по установленным расценкам, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

«Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы" с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения.

По информации разведчиков, с целью выявления еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания призывников.

«Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тыс. рос. руб, если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы «МВД» – от 75 тыс. рос. руб.”, - информируют разведчики.

Как сообщалось, в марте руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что Россия начала мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в аннексированном Крыму.