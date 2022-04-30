Лавров заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и не воюет с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и не считает, что воюет с НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Лавров заявил, что Россия якобы не угрожала применением ядерного оружия, когда он говорил о возможности ядерной войны.

"Мы никогда не играли такими опасными вещами. Мы все должны настаивать… что никогда не может быть ядерной войны. Но чтобы обеспечить, что так будет, Запад должен дисциплинировать спикеров таких как наши украинские и польские коллеги, которые не видят опасности в игре такими заявлениями", – сказал Лавров.

Он заявил также, что не Россия считает, что находится в состоянии войны с НАТО, а наоборот.

"К сожалению, кажется, это НАТО считает, что воюет с Россией. Лидеры стран НАТО и ЕС, многие из них, в Британии, США, Польше, Франции, Германии и главный дипломат ЕС грубо, публично и постоянно говорят "Путин должен проиграть , Россия должна потерпеть поражение". Если кто-то использует такую ​​терминологию, то, видимо, считает себя в состоянии войны с тем, кому желает поражения", - сказал глава МИД РФ.

Он заявил, что России известны маршруты поставки оружия в Украину и эти грузы РФ считает "справедливыми целями спецоперации", как только они заезжают на территорию Украины.

Как сообщалось, Лавров в общении со СМИ также заявил о том, что Молдову "затягивают в НАТО" и это "не пользу ее безопасности".