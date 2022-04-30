Польша передаст Украине телевизионное и радиооборудование

﻿Ведущий польский оператор ТВ и радио Emitel бесплатно передаст Украине телевизионное и радиовещательное оборудование, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Соглашение о поставках первой партии уже подписано представителями концерна и польской компании.

"В войне, которую Россия решила против нашего государства, агрессор целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру" , — говорится в сообщении Госспецсвязи.

Четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы будут доставлены в Украину в течение нескольких недель, отметили в Госспецсвязи.

В ведомстве подчеркнули, что из-за ракетных обстрелов и бомбардировок российской армии пострадали десятки передающих телевизионных центров.