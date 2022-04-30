Польша передаст Украине телевизионное и радиооборудование
Ведущий польский оператор ТВ и радио Emitel бесплатно передаст Украине телевизионное и радиовещательное оборудование, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
Соглашение о поставках первой партии уже подписано представителями концерна и польской компании.
"В войне, которую Россия решила против нашего государства, агрессор целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру", — говорится в сообщении Госспецсвязи.
Четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы будут доставлены в Украину в течение нескольких недель, отметили в Госспецсвязи.
В ведомстве подчеркнули, что из-за ракетных обстрелов и бомбардировок российской армии пострадали десятки передающих телевизионных центров.