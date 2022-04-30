ГБР арестовало белорусские цистерны, которые обеспечивали логистику войск РФ

Печерский райсуд арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, которые пересекли границу на Черниговщине накануне вторжения РФ, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Как отмечается, после вторжения россиян вагоны-цистерны фактически обеспечивали логистику наступающих по направлению Чернигов-Сумы войск. Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука.

Фото: ГБР

После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский райсуд об аресте выявленного имущества. В настоящее время ГБР принимаются меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем Вооруженным силам Украины.

Некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после заключений экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий.