ОВА: количество артобстрелов Харькова уменьшилось благодаря успехам ВСУ

Число артиллерийских обстрелов Харькова уменьшилось благодаря боевым успехам ВСУ, сообщает Укрінформ.

Об этом в Телеграмме сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«За минувшие сутки российские войска совершили по Харькову только три артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным Силам, имеющим боевые успехи. Военные операции продолжаются, где именно, я пока не имею права говорить», - отметил глава ОВА.

Ночью враг обстреливал восточные жилые районы Салтовки и Северной Салтовки. В результате один человек получил ранения.

«Горячей точкой остается Изюм. Противник пробовал наступать возле населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое. Удачи не имели, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам», - сообщил председатель.

Он отметил, что власти работают над восстановлением критической инфраструктуры на освобожденных территориях и продолжают обеспечивать гуманитарной помощью Харьков и общины области.

Синегубов, несмотря на уменьшение количества обстрелов, просит жителей Харьковщины осторожничать и без нужды не покидать укрытий, а в поминальные дни воздержаться от посещений кладбищ.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков село Русская Лозовая Харьковской области. Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.