Братчук: Одесса получила комплексы системы ПВО

Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов, сообщает Корреспондент.

Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Наши силы ПВО получили новые комплексы борьбы с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим", – заявил он.

Братчук также отметил, что враг продолжает угрожать региону ракетными ударами из акватории Черного моря. Сейчас там идет перегруппировка сил противника, также пытающегося активизировать воздушную разведку.

Кроме того, спикер отметил, что Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу, который будет действовать с вечера 1 мая до утра 3 мая.