НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы
НАТО ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал Мирча Джоанне.
В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.