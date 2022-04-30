НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы

НАТО ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области" , - сказал Мирча Джоанне.

В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.