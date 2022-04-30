"Укрзализныця" временно остановила продажу билетов онлайн

Укрзализныця сообщила, что временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укрзализныця.

В частности, из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.

"Скоро все восстановим, извиняемся за неудобства" , - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда.