"Укрзализныця" временно остановила продажу билетов онлайн
Укрзализныця сообщила, что временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Укрзализныця.
В частности, из-за неотложных технических работ временно приостановлена продажа электронных билетов на поезда, а также работа сервисов онлайн-поддержки и горячей линии.
"Скоро все восстановим, извиняемся за неудобства", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця на период затяжного комендантского часа в Одессе отменяет поезда.