Гайдай: в Попасной нашли один из обстрелянных автобусов

В Попасной на Луганщине вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт, нашли один пустой автобус со следами крови, другого нет, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграме.

«Вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. В одном найденном автобусе пусто и следы крови, другой найти не удалось!» - написал глава области.

Он отметил, что подробности происшествия рассказал один из волонтеров, которому удалось вырваться, он смог выйти на связь, однако неизвестно, где он находится.

«Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили только один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем нет», - уточнил Гайдай.

Он констатировал, что в целом в Попасной ситуация сверхтяжелая, уличные бои продолжаются, в укрытиях еще находится много мирных людей.

Как сообщалось ранее, в Попасную отправили два эвакуационных автобуса, они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и организовывавшими эвакуацию, не было.

Луганщина постоянно испытывает удары со стороны российской армии. В регионе разрушены многие жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены все больницы.

По словам руководителя Луганской ОВА, в регионе оставалось более 60 тыс. мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться.

29 апреля из Попасной на Луганщине без «режима тишины» был эвакуирован 31 мирный житель.