Федоров: в Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

В оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине на центральной площади военные РФ устанавливают памятник революционеру Владимиру Ленину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке.

Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0".