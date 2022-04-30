Словения предоставит Украине помощи почти на 180 тысяч евро

Правительство Словении приняло решение о направлении в Украину материальной помощи почти на 180 тысяч евро на фоне агрессии России против страны, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает The Slovenia Times.

По информации Минобороны Словении, речь идет о 100 IP-телефонах, 40 стационарных компьютерах, 40 ноутбуках, бензиновых генераторах, антеннах и кабелях.

Сама помощь поступит через Механизм гражданской защиты ЕС, направленный на координацию совместного ответа Евросоюза на военную агрессию россии против Украины и координацию предоставления материальной помощи Украине и соседним странам.

Отмечается, что с начала российско-украинской войны Словения разными способами помогает Украине, в том числе путем приюта беженцев, и направляет гуманитарную помощь.