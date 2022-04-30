Энергоатом: в Энергодаре вводят российский рубль

В Энергодаре Запорожской области оккупанты начали вводить в обращение российские рубли. За них можно купить сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении национальнай атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Есть ли в тех магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским ГОСТам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось" , - говорится в сообщении, где отмечают, что на замену гривне местные жители "смотрят со страхом".

Кроме того, известно, что ввести в обращение рубли захватчики с 1 мая планируют и в тоже оккупированном войсками Мелитополе. Но здесь этот процесс тормозят местные жители.