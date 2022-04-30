Источники: Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидер Франции пообещал усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет BFM TV.

По данным источников издания, в ходе беседы Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины оборонными вооружениями и гуманитарной помощью. Других подробностей разговора двух лидеров пока не приводятся.

Напомним, 25 апреля Зеленский и Макрон провели неофициальный телефонный разговор. Подробности переговоров не раскрывались.