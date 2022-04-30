Президент Евросовета посетит Молдову на фоне ситуации в Приднестровье

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Молдову с официальным визитом 4 мая, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует его график на сайте Евросовета.

"В среду, 4 мая, председатель Европейского совета отправится в Молдову, где встретится с президентом Майей Санду", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Мишель заявил, что поддерживает связь с Санду, с которой обсудил инциденты в Приднестровье.

"Я полностью солидарен с Молдовой в это сложное и трудное время. Приднестровье не должны использовать как троянского коня для усиления напряженности в регионе", — написал Мишель в Twitter.

Напомним, в НАТО заявили, что ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.