ОВА: в Луганской области оккупанты обстреляли школу и сельсовет

В поселке Камышеваха Луганской области российские захватчики разрушили школу, сельсовет и многоквартирный дом, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, расположенной в Попаснянской громаде, днем ​​30 апреля. Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняем" , - написал глава области.

Он добавил, что всего в этом населенном пункте осталось около 100 человек.