ОВА: россияне обстреляли Доброполье, ранены семеро жителей

В Доброполье в Донецкой области при обстрелах российскими агрессорами ранения получили семеро мирных людей, в том числе трое детей, сообщает Укрінформ.

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.