ОВА: россияне обстреляли Доброполье, ранены семеро жителей
В Доброполье в Донецкой области при обстрелах российскими агрессорами ранения получили семеро мирных людей, в том числе трое детей, сообщает Укрінформ.
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре… Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь человек, в том числе три ребенка, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение», - написал глава области.