FT: Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет

В российском оборонпроме возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет. Из-за чего Москве приходится транспортировать их в Украину с других стратегических направлений, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Financial Times.

Как информирует издание, ссылаясь на слова одного из западных чиновников, дефицит вызван как "качеством их промышленной базы", так и санкциями, которые были введены против РФ из-за ее полномасштабного вторжение в Украину.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются" , - описал ситуацию собеседник издания.

При этом, как рассказал другой источник FT, большинство российских ракетных атак на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят "тупой, а не высокоточный" характер.