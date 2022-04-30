ОВА: фермерское хозяйство на Запорожье подверглось вражеским обстрелам
Ночью оккупационные войска обстреляли фермерское хозяйство вблизи Запорожья, сообщает Укринформ.
Об этом заявил представитель Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"Этой ночью российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство Таврийской территориальной громады. В результате этого повреждена инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Пострадавших нет", - говорится в комментарии.
В настоящее время осуществляются процессуальные действия относительно открытия уголовного производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны".