Лавров посоветовал Западу смириться с "новыми геополитическими реалиями"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине освобождает мир от неоколониального гнета Запада, сообщает Корреспондент.

Такое заявление он сделал в интервью китайскому агентству Синьхуа, расшифровку беседы в субботу, 30 апреля, опубликовала пресс-служба МИД РФ.

По словам Лаврова, так называемая "специальная военная операция", которую развязала РФ в Украине, "способствует процессу освобождения мира от неоколониального гнета Запада, замешанного на расизме и комплексе исключительности".

При этом Лавров заявил, что попытки "коллективного Запада" помешать естественному ходу истории, решить свои проблемы за счет других обречены.

"У каждого есть реальная свобода выбора, в том числе путей развития и участия в интеграционных проектах", - заявил Лавров, упомянув страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Поэтому, по словам Лаврова, чем быстрее Запад смирится с новыми геополитическими реалиями, тем лучше будет для него самого и для всего международного сообщества.

Также Лавров заявил, что российская сторона ежедневно обсуждают с украинской вопросы "денацификации", "признания новых геополитических реалий", статус русского языка и отмену санкций.

Ранее сообщалось, что переговорный процесс между Украиной и Россией замедлился после информации о зверствах российских военных в Киевской области и желания Кремля активизировать боевые действия на Донбассе.