Минобороны: на аэродроме в Беларуси зафиксированы самолеты РФ

На расстоянии 130 километров от государственной границы с Украиной на аэродроме в Брестской области республики Беларусь находятся шесть самолетов оперативно-тактической авиации России, а в Могилевской области развернут дивизион ОТРК "Искандер", сообщает Укринформ.

Об этом сказал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

"Как стало известно нашей разведке, на аэродроме в Брестской области Беларуси на расстоянии 130 км от государственной границы с Украиной находится шесть самолетов оперативно-тактической авиации России. И также в Могилевской области на расстоянии 170 км от границы с Украиной развернут дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"", - сообщил Мотузяник.

Он проинформировал, что обстановка на Волынском и Полесском направлениях "остается без существенных изменений".

"Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. При этом не исключается осуществление противником провокаций с последующим обвинением в них Вооруженных сил Украины”, - отметил Мотузяник.

Кроме того, подчеркнул он, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по территории военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси.