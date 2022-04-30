Минобороны: РФ способна запускать до 20 ракет "Калибр" из Черного моря

В акватории Черного моря находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", их суммарный залп составляет до 20 ракет, сообщает Укринформ.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузянык на брифинге 30 апреля.

"В акватории Черного моря в настоящее время находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет" , - сказал Мотузянык.

По его словам, корабли российского ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, а также ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.