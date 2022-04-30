Витренко переназначили главой "Нафтогаза" еще на год
Председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко переназначен на эту должность еще на год до 29 апреля 2023 года, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 26 апреля.
Срок выполнения Витренко своих полномочий истекал 29 апреля, поэтому с 30 апреля правительство избрало и переназначило его председателем НАК на один год.
До назначения в 2021 году Витренко временно исполнял обязанности министра энергетики с декабря 2020 года. Дважды его пытались назначить министром энергетики, однако голосов в Верховной Раде не хватало.
Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директором "Нафтогаза".